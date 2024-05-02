Российский певец Стас Михайлов рассказал о странном поведении своих фанаток. Документальный фильм «Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова» доступен на YouTube.

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По словам исполнителя, одна из его поклонниц однажды представилась ему его астральной женой. Другие привлекают внимание артиста тем, что объявляют о внебрачных детях звезды. По словам Михайлова, у его директора давно сформирован ответ на заявления фанаток об общих с артистом детях — он предлагает им сделать ДНК-тест.

«Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики пришлите», — процитировал певец своего менеджера.

Стас Михайлов познакомился со своей второй супругой Инной в 2006 году. Спустя пять лет пара поженилась. В браке у пары родилось две дочери — Иванна и Мария. Помимо этого, у обоих супругов по двое детей от предыдущих браков.

Стас Михайлов пожалел латышей

Ранее стало известно, что Стас Михайлов получит орден «За заслуги в культуре и искусстве» от президента России Владимира Путина.