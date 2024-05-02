Лев Лещенко и Сергей Арутюнов представили новую версию песни «Родная земля»
Артисты Лев Лещенко и Сергей Арутюнов выпустили новую совместную интерпретацию композиции «Родная земля».
Оригинальный трек, написанный композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербеневым, увидел свет в 1979 году в альбоме Лещенко «Притяжение земли».
Сингл записан в современной динамичной поп-аранжировке с использованием духовых инструментов.
Лев Валерианович сам выбрал для дуэта Арутюнова. Их первое сотрудничество состоялось еще в 2019 году, когда музыканты исполнили вместе гимн футбольного клуба «Динамо» и приняли участие в съемках клипа на песню.
В марте Лещенко признался, что может в скором времени уйти со сцены.