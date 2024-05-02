Лев Лещенко и Сергей Арутюнов представили новую версию песни «Родная земля»

Артисты Лев Лещенко и Сергей Арутюнов выпустили новую совместную интерпретацию композиции «Родная земля».

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Оригинальный трек, написанный композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербеневым, увидел свет в 1979 году в альбоме Лещенко «Притяжение земли».

Сингл записан в современной динамичной поп-аранжировке с использованием духовых инструментов.

Лев Валерианович сам выбрал для дуэта Арутюнова. Их первое сотрудничество состоялось еще в 2019 году, когда музыканты исполнили вместе гимн футбольного клуба «Динамо» и приняли участие в съемках клипа на песню.

В марте Лещенко признался, что может в скором времени уйти со сцены.