Защита обжаловала штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный судом блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом заявил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал блогера за пост, опубликованный ею в соцсетях, в котором выражалось негативное отношение к СВО и была «осуществлена дискредитация». При этом защита настаивала на прекращении дела из-за истечения сроков давности. Адвокат отмечал, что факт размещения публикации установлен 11 января 2024 года, то есть спустя почти два года с момента публикации поста.

Ивлеева извинилась за полуголую вечеринку и пообещала направить часть вырученных денег на благотворительность

Однако суд в итоге оштрафовал Ивлееву за «длящееся нарушение», так как она не удалила запись из открытого доступа. Защита не согласилась с этим приговором.

«Сегодня подали апелляционную жалобу», - заявил Калой Ахильгов.

Напомним, что ранее Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после того, как организовала 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах, например, рэпер Vasio пришел лишь в одном носке. Публикация фото и видео с мероприятия привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.