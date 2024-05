В Лондоне откроют инсталляцию, посвященную реакции мозга на музыку Pink Floyd

В галерее современного искусства Frameless в Лондоне пройдет выставка Brainstorms: A Great Gig In The Sky. Посетители увидят художественные визуализации того, как человеческий мозг реагирует на музыку группы Pink Floyd.

Ранее компании Pollen Audio Group, Richard Wright Music и Dolby Laboratories провели эксперимент, в рамках которого измерили мозговую активность сотни людей во время прослушивания композиции The Great Gig In The Sky (1973) в формате Dolby Atmos (технология объемного звука). Результаты исследования стали основой для выставки.

«Галерея Frameless переосмыслена в невиданном ранее формате, сочетающем музыку и искусство с новейшими достижениями нейробиологии и технологий и исследующем, как наш разум реагирует на музыку. Посетители пройдут по четырем залам, каждый из которых представляет потрясающие творческие вариации на небесную тематику, визуализирующие реакции человеческого мозга на музыку», — приводит слова организаторов Prog.

Выставка будет открыта в июне по пятницам и субботам.

17 мая Pink Floyd перевыпустят альбом Animals (1977) в формате Dolby Atmos с модернизированной обложкой.