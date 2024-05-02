Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась топлес. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram.

42-летняя Ксения Собчак предстала перед камерой без бюстгальтера. Журналистка надела золотые браслеты и несколько колец. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами. Она также сделала макияж с темными тенями. Ксения Собчак была запечатлена в кровати. Телеведущая прикрылась одеялом. Она рассказала о своих впечатлениях после просмотра фильма "Бедные-несчастные".

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"Графоманство, но гениальное. Картинка — безупречная. Смотреть надо обязательно, описать ощущения от просмотра и забыть — невозможно", — поделилась журналистка.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

В Сеть слили фото абсолютно голой Ксении Собчак

На прошлой неделе Ксения Собчак показала, как выглядит ее столовая. На фото был запечатлен большой деревянный стол, на котором стояли вазы с сухоцветами, статуэтки, поднос со свечами и шкатулка. Рядом находились стулья с бархатными подушками. Поклонники журналистки не оценили интерьер.