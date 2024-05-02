Певица Валерия и Иосиф Пригожин улетели из России

Певица Валерия вместе со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, улетела из России. Об этом знаменитости сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

56-летняя Валерия опубликовала видео, в котором предстала в белой футболке, кепке и с золотой цепочкой. 55-летний Иосиф Пригожин был запечатлен в черной футболке и серой куртке. Поп-исполнительница и продюсер ехали в автомобиле. Народная артистка России рассказала, что они находятся в Анталии. 4 мая у нее запланирован концерт.

В 2024 году Валерия и Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Бизнесмен и исполнительница поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГСа города Москвы.

Валерия публично пристыдила Пригожина в эфире шоу «Маска»

Недавно Валерия рассказала в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что однажды подарила Иосифу Пригожину орфографический словарь на день рождения. Певица решила вручить такой оригинальный подарок по двум причинам. Артистка призналась, что тогда испытывала финансовые трудности. Второй причиной стало неправильное произношение слова «хозяева» у бизнесмена.