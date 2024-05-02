Киркоров о своем 57-летии: «Вошли в правильную дверь»

Певец Филипп Киркоров отпраздновал свое 57-летие в компании близких людей дома после заявлений об отказе от грандиозного пиршества. Об этом сообщает kp.ru.

«День рождения никто не отменял. Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Но сегодня мы вошли в правильную дверь и как видите она открыта…» — сказал на празднике Киркоров.

Исполнитель встречал гостей в серебристом наряде от Dolce&Gabbana, украшенном пайеткам. Вместе с Киркоровым празднество разделили пластический хирург Тимур Хайдаров, певец Александр Буйнов с женой, продюсер Яна Рудковская, блогер Дава и другие. Знаменитости собрались за большим столом в холле. Певцу приготовили золотой торт в виде дракона. Вечером Филипп Киркоров и другие звезды смотрели салют.

До этого сообщалось, что Киркоров откажется от шумной вечеринки на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. По словам артиста, 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле», а также 30 лет, как не стало его матери. По словам Киркорова, он планирует побыть в свой день рождения без камер, публичности и внимания.