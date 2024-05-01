Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки

Жасмин очень нравится жена ее сына. Певица видит, как сияют глаза Михаила, видит, как он влюблен, и радуется за него. Невестку Еву же она считает милой, скромной и обаятельной девушкой.

Михаил очень хотел, чтобы его избранница понравилась маме, поэтому он познакомил Еву с Жасмин и часто приводил в дом. Мама одобрила выбор сына, информирует hellomagrussia.

«И в конце ноября я сказала сыну, что, если он по-прежнему уверен в своем желании сделать ей предложение, я не против. И передала ему нашу семейную реликвию — кольцо, которое досталось мне от мамы первого мужа, Мишиного папы, чтобы он подарил его Еве. Когда-нибудь Ева передаст его своей невестке», — сообщила певица.

Ева Хачатурян занимается фигурным катанием. В 18 лет она получила травму и была вынуждена уйти из большого спорта. Позднее она окончила Институт физкультуры и собирается заниматься ледовыми шоу.

Сейчас Жасмин редко появляется на публике и дает концерты. Большую часть времени она старается уделять своей большой семье.