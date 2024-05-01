В Швейцарии отменили выступление Нетребко

Анна Нетребко должна была выступить 1 июня в швейцарском Люцерне. Однако выступление оперной дивы отменено по просьбе властей на фоне предстоящей конференции по Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет.

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.