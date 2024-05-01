Знакомая Ефремова сообщила что у актера «тяжелейшее заболевание»

Татьяна Беркович, известный ресторатор – давняя подруга Михаила Ефремова. Она продолжает поддерживать связь с осужденным актером. По ее словам, у немолодого актера сильно ухудшилось здоровье, 60-летний Ефремов выглядит на 80 лет. Об этом пишет СтарХит.

«Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — сказала Беркович.

СМИ сообщили, когда Ефремов подаст новое прошение об УДО

Ресторатор сообщила что она и их общие друзья, как могут, поддерживают Ефремова. Друзья надеются, что все же он сможет выйти по УДО.

Весной этого года у Ефремова был шанс выйти на свободу досрочно. Теперь же стало известно, что артист не выйдет на свободу в этом году. Заслуженному артисту России отказали в УДО.

Дело в том, что он нарушил режим в колонии. Во время проверки в учреждении выяснилось: Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор.