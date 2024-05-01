Дроздов собрался в поездку на Дальний Восток в парк леопардов

Николай Дроздов собирается посмотреть на своего «крестника»-леопарда. Хищник живет на территории национального парка «Земля Леопарда».

Телеведущий объяснил, что ему в свое время предложили стать попечителем зверя, на что он согласился. У Дроздова даже есть «верительные грамоты»: соответствующий сертификат и оттиск лапы.

«Есть такая практика у ученых брать в «крестники» редкие виды нашей фауны, а потом наблюдать за их взрослением. Я, конечно, согласился, но переименовал этого красавца!» — рассказал ученый.

Как пишет портал prozvezd, животное звали по документам LEO64. Но Дроздов назвал его Байкалом.

«У него такие же бездонные глаза как наше заповедное озеро. Я сравнил его красоту с нашим дивным озером, ведь он отличается в заповеднике от всех своих собратьев», — сообщил телеведущий.

В конце декабря 2023 года стало известно, что у Дроздова началась ремиссия после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Курсы химиотерапии, множество препаратов и витаминов, обследования, капельницы и диеты привели показатели в норму, и болезнь перестала прогрессировать.