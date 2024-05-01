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Ольга Скабеева раскритиковала волгоградское выступление Анны Асти

Знаменитая уроженка Волжского едко прокомментировала недавний концерт певицы.

Скабеева раскритиковала выступление Анны Асти в Волгограде
© globallookpress.com

Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о состоявшемся в областном центре выступлении Анны Асти. Поклонники ждали концерта очень давно, и многие даже отстояли большие очереди, чтобы услышать певицу.

Однако, по словам Ольги Скабеевой, горожане разочаровались в концерте. Тысячи зрителей пришли на выступление своего кумира, ожидая фееричного шоу, но вернулись домой недовольными из-за унылого представления.

«И только драка двух женщин повеселила фанатов», – отметила телеведущая в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Анна Асти
Ольга Скабеева
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