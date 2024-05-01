Рудковская рассказала, как Киркоров отпраздновал день рождения
Яна Рудковская дружит с Филиппом Киркоровым много лет. Продюсер в числе других близких друзей певца была приглашена к нему на день рождения. Филиппу Бедросовичу исполнилось 57 лет.
Яна в Телеграм-канале выложила фотографии и видеоролики с торжества. Гости собрались в загородном доме Киркорова. Сам именинник был в серебряном костюме от Dolce&Gabbana
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Столы были накрыты в большом холле, куда вынесли огромный торт в виде головы золотого дракона.
А вечером вся компания любовалась салютом, пишет gazeta.ru.
«Вчера в домашней уютной обстановке отпраздновали день рождения Филиппа Киркорова у него дома. В кругу друзей шутили про не ту дверь, вспоминали бесценно прожитые годы и 20 лет нашей дружбы!» — подписала свой пост Рудковская.
Среди знаменитостей на празднике были замечены певец Александр Буйнов с женой, певицы Ольга Бузова и Люся Чеботина, рэпер Дава и многие другие артисты.
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