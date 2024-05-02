Бизнесвумен Хлои Кардашьян назвала операцию на ноге причиной обвинений в фотошопе

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассталась с футболистом Оделлом Бекхэмом – младшим из-за отсутствия чувств, сообщает «360» со ссылкой на инсайдера из окружения пары.

По словам источника, сначала между Кардашьян и Бекхэмом «было много химии», но позже чувства пропали, а отношения просто «выдохлись». Ранее СМИ писали, что расставание произошло из-за бывшего супруга Ким рэпера Канье Уэста, который славится своими скандальными выходками.

Кардашьян и Бэкхэм-младший начали встречаться осенью 2023 года. Знаменитости сблизились на фоне расставания спортсмена с его супругой Лорен Вуд.

Ранее Кардашьян рассказала о своем давнем знакомстве с известной поп-исполнительницей Мадонной. Теледива вспомнила, что в детстве выполняла поручения певицы и получала за это вознаграждение.