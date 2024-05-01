«Чудес нет»: Собчак уличила замораживающих яйцеклетки звезд во лжи

Журналистка Ксения Собчак уличила во лжи якобы замораживающих яйцеклетки женщин. На YouTube-канале Собчак вышел документальный фильм "ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты".

Собчак побеседовала с репродуктологом Ольгой Балахонцевой и репродуктологом Татьяной Румянцевой о пациентках, решающихся на процедуру ЭКО в возрасте старше 50 лет. Она упомянула "публичные случаи", когда 60-летние женщины говорят, что суррогатные матери смогли родить им ребенка, используя яйцеклетки звезд.

По словам Собчак, гинекологи говорят ей, что яйцеклетка в этом случае могла быть оплодотворена и заморожена, только если женщине на момент изъятия яйцеклетки было 20 лет.

"Но таких технологий не было. Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка, никаких чудес нет", — заключила Собчак.

Накануне бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева не является матерью детей Максима Галкина. Он поставил под сомнения слова юмориста о том, что его супруга предварительно заморозила яйцеклетки, чтобы у них появились наследники.