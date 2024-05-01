Киркоров назвал Бузову мечтой всех холостяков России

Филипп Киркоров во время съемок в новом реалити-шоу для одного из федеральных каналов назвал Ольгу Бузову мечтой всех неженатых мужчин страны. Он убежден, что телеведущая будет прекрасной партией для самого завидного жениха, пишет 5 Канал.

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«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает», — удивляется Филипп Киркоров.

Правда, несколько ранее поп-король отечественной эстрады заявлял, что «мужики боятся Олю» — все из-за ее невероятно успешной карьеры, обеспеченности и красоты.

В рамках проекта «Сокровища императора», на котором находились Ольга Бузова и ее экс-возлюбленный Давид Манукян, Киркоров попытался сделать все возможное, чтобы у девушки и парня появился еще один шанс построить отношения.