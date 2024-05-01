Известный советский и российский звукорежиссер Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни, рассказал в соцсетях художник Олег Бурьян. Об этом пишет «Газета.Ru».

Причина смерти не называется. Дата и время похорон будут сообщены позже.

«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — отметил Бурьян.

Андрей Владимирович Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. Внук писательницы Антонины Голубевой (второй жены известного советского актёра Сергея Филиппова), сын инженера и физика, изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло.

Умер сооснователь «Машины времени»

Специалисты называли Тропилло «первым продюсером СССР». В 1980-х в своей неофициальной студии «АнТроп» он записывал альбомы групп «Аквариум», «Машина времени», «Пикник», «ДДТ», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры» «Алиса», «Телевизор», «Ноль», участвовал в записи альбомов как музыкант.

В конце 1980-х звукорежиссер стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп.

В начале 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.