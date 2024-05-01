Предполагаемая сурмама детей Пугачевой рассказала, что заставило ее выбрать эту работу

Долгое время было принято считать, что детей Пугачевой выносила некая Елена Ширинина, которую по сей день многие называют сурмамой наследников Примадонны. Сама женщина утверждает, что не имела никакого отношения к звездам, но в данной области действительно подрабатывала. Заказчики у нее были другие и, по всей видимости, тоже очень известные, ведь имена их она разглашать не хочет.

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К тому же, по словам Ширининой, быть суррогатной мамой не было пределом ее мечтаний. Жизнь заставила пойти на непростую работенку, ведь в тот момент, когда она носила под сердцем чужих детей, ей приходилось совсем худо. Нужно было думать, как обеспечить себя и собственного ребенка.

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В какой-то степени, этот опыт стал для нее спасением, потому что раздобыть крупную сумму денег в одночасье было невозможно. Помощь семьям, которые не могут выносить детишек самостоятельно, показалась ей неплохим вариантом заработка.