Перечислены лучшие композиции Ольги Бузовой

Неважно, что говорят крысы за спиной у кисы. Это кредо применимо к творческому пути Ольги Бузовой, которая за восемь лет стала одной из флагманских звезд отечественной поп-сцены. Мы решили выделить лучшие композиции в ее карьере.

«Под звуки поцелуев» (2017)

Первый трек с одноименного дебютного альбома Бузовой. После него сразу становится понятно: ближайший час пройдет невероятно. Композиция сразу задает вектор пластинки и всему творчеству Ольги — проблематичные отношения с эмоциональными качелями. А что еще остается делать в такой ситуации? Безудержно танцевать.

«Вот она я» (2019)

© Соцсети Ольги Бузовой

Трэп-поп, который плавно перетекает в дип-хаус. Героиня Оли в очередной раз выходит из абьюзивных отношений. Уверены, что под эту композицию немало людей решили поменять свою жизнь и оборвать старые, негативные контакты. И горделиво подпевать строчке: «Вот она я — твоя роковая ошибка».

«Хейт» (2020)

Великий трек о воцарении на олимпе поп-музыки Ольги Бузовой. Героиня песни исповедуется и рассказывает, как терпела оскорбления хейтеров и превозмогала. Хорошая мотивация для тех, кто столкнулся с трудностями в жизни. Представьте: все пошло не по плану, а Оля говорит тебе в ухо, что она справилась и ты справишься. Да и как забыть панч: «По миллиметрам вверх, не сползаю. Говорите обо мне, я вас даже не знаю».

«Позови» (2023)

Частенько героиня Ольги находится в позиции человека, который выводит на чистую воду нерадивого партнера и выходит с поднятой головой за дверь. В этом треке наоборот: девушка страдает от неразделенной любви и холода от кавалера. Поэтому «Позови» — отличный кандидат для песни, под которую смотришь в окно на дождливую погоду.

«Грустный трек» (2021)

© Соцсети Ольги Бузовой

Сюжет классический: а помнишь, экс-возлюбленный, как было раньше классно, но теперь что-то совершенно антиклассно. Песня включена в эту подборку, потому что у любой уважающей себя поп-звезды в репертуаре должна быть поп-роковая баллада. Даже гитарный соляк под конец есть. Были бы рады еще одной мощной лирической композиции в творчестве Ольги.

«Хит-парад» (2017)

Выше мы писали про треки, где девушка дает отпор нехорошему парню. «Хит-парад» — абсолютная классика такого рода поп-музыки. Можно ли сказать, что в мелодии чувствуются нотки иронии? Вот что-то такое мы там и наблюдаем. Да и давайте признаем. Строчка «Ты не попал в хит-парад моих мыслей» уже стала народной. А если нет, то подождем еще пару лет.

«Танцуй под Бузову» (2021)

Ретро-поп с мантрой «Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку». Мы как бы и так планировали, но тут достигается прямо гипнотический эффект. Обычно артисты, когда адаптируют свои треки под синти-поп, любят делать аранжировку побогаче. В этой песне наоборот: звук сухой и немного минималистичный. Еще и в припеве под конец композиции добавляется эффект роботического голоса, прям реально ретро.

«Привыкаю» (2017)

© Канал Ольги Бузовой на YouTube

Абсолютная платина творчества Ольги Игоревны. Героиня, естественно, ушла из отношений, но ей больше не больно, хоть и приходится привыкать к одиночеству. Электропоп-хит, который сначала общественность приняла с настороженностью и даже хейтом, но теперь вспоминает с любовью. Тут как с оливками — повзрослеешь и полюбишь.

«Верни» (2023)

Лирический дип-хаус с нотками ретро. Вы могли уже устать от эстетики «под девяностые» в музыке, но «Верни» — действительно одна из лучших песен в карьере певицы. Цепкая мелодия и отличный хук в припеве, строчка «Любовь расплавилась в огне». Короче, идеально. Не знаем, выпустит ли Бузова четвертый альбом или только синглы, но вектор абсолютно правильный.

«Водица» (2019)

© Канал Ольги Бузовой на YouTube

Вы могли не слышать этот трек, однако откуда-то знать строчки «Твои слова — водица, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться». В песне героиня одновременно показывает и свою тонкую натуру, и умение защищаться от абьюзеров. Сначала она выступает против бывшего, а потом уже и против всей общественности, которая критикует бедолагу.

WIFI (2018)

Одна из визитных карточек Бузовой, по которой ее запомнят как артистку. Поп-музыка должна была возникнуть только для того, чтобы у нас была фраза «Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi». Субъективно, но будто бы на этом хите Ольга нащупала собственный стиль: в меру ироничный, но понятный широкой публике слушателей. За то и любим.

«Мало половин» (2017)

© Канал Ольги Бузовой на YouTube

Песня, которая вывела Ольгу в абсолютно новую лигу звездности. Спустя семь лет даже самые стойкие упали перед величием этой композиции. Давайте без слов, просто переслушаем классику.

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