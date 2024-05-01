Федункив показала себя в новом имидже

Марина Федункив в последнее время редко появляется на публике. Но накануне Звезда «Comedy Woman» выложила в микроблог видеоролик в котором мало похожа на себя прежнюю. Марина кардинально похудела, изменила цвет волос и очень помолодела. Поклонники даже решили, что она сделала пластическую операцию, пишет «Комсомольская Правда»

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В июле 2021 года стало известно о тайном замужестве актрисы с красавцем голубых кровей на 13 лет моложе. 37-летний Стефано Маджи живет и работает в России. Но родом из Италии.

«Замуж я вышла, можно сказать, что за принца. И по манерам, и по происхождению. Предки моего супруга Стефано принадлежали к какой-то ветке итальянской знати», - гордится знаменитость.

Ранее Федункив рассказала, что поддерживает теплые отношения со свекровью из Италии. Она указала. что общается с матерью мужа по видеосвязи и навещает ее, когда приезжает в Италию.

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