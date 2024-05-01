Концерт группы «Звери» в Тюмени завершился скандалом

Накануне в Тюмени состоялся концерт популярной российской группы «Звери». Не обошлось без неприятных моментов - в какой-то момент находившаяся в неадекватном состоянии поклонница выбежала на сцену, чтобы обнять Романа Билыка, известного как Рома Зверь. Пока девушку выводили, едва не сорвалось его выступление на бис.

По окончанию концерта из-за недостаточного количества открытых выходов и плохо организованного движения толпы началась давка. Несколько человек получили травмы. В социальных сетях тюменцы жалуются на организаторов концерта, называя их работу «отвратительной», пишет Экспресс Газета.

Ранее вокалист группы «Звери» Роман Билык рассказал, что пригласил на концерт пенсионерку, которую встретил на Центральном рынке в Ростове. Он увидел на улице женщину, переносившую тяжелый груз, и помог ей.

Скандал из-за СВО, визит в Донбасс, концерт в Москве: где сейчас Рома Зверь

Этой историей музыкант поделился на концерте, проходившем 16 апреля. Он добавил, что позднее познакомился с женщиной и узнал, что ее зовут Лидия Петровна. Она пишет книги.