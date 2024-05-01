Стас Михайлов пожалел латышей

Народный артист России Стас Михайлов прокомментировал запрет на въезд в Латвию. Об этом он побеседовал с ТАСС.

На его жизнь, по словам Михайлова, санкции не повлияли, и они с Латвией "не мешают друг другу".

"Если она ввела санкции, то им не нужен Стас Михайлов. Мне очень жалко людей, для которых я там пел", - сказал он.

Он также высказал уверенность, что будет снова выступать в стране.

"Я думаю, что настанет время, когда мы будем приезжать туда и петь опять", - сказал он.

В "черный список" Латвии артист попал в марте 2022 года. 27 апреля в день 55-летия Стаса Михайлова президент России Владимир Путин удостоил певца орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

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