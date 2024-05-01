Сейчас Наталья Водянова вместе с мужем, французским предпринимателем Антуаном Арно и детьми живет в Париже. Она продолжает заниматься благотворительностью. Однако, как сообщает Mash, один из ее проектов понес серьезные убытки после отъезда модели из России.

Речь идет о киностудии «Супернова продакшенс», которую Водянова основала в 2019 году, чтобы делать видеоматериалы для своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца». По данным Mash, в прошлом году компания ушла в минус на 5,9 миллиона рублей, а за четыре месяца 2024 года выручка упала еще на 100 тысяч. Если ситуация не исправится, студию могут ликвидировать.

Не сестра, а дочь: Водянову заподозрили в обмане

Mash отмечает, что полноправной владелицей киностудии является Водянова, но де-факто делами фирмы занимается ее директор Елена Дмитриенко. Интересно, знаменитость в курсе, что ее подчиненная, по всей видимости, не справляется со своей работой?

Ранее Наталья Водянова совершила недопустимую ошибку на показе бренда Ralph Lauren, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.