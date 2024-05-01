Звезда «Дома-2» раскрыла ежемесячную зарплату на телестройке

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алиана Устиненко призналась, что зарплата звезд телейстройки увеличивалась в зависимости от рейтинговости конкретного человека - того, как часто его показывали в эфире. Ее слова передает "СтарХит".

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"Наша семья получала более 500 тысяч в месяц в те 2013-е годы", - призналась девушка.

Она добавила, что несмотря на большую зарплату, ей не удавалось копить: Устиненко рассказала, что тратила "направо и налево". Шоувумен призналась, что только с возрастом осознала иррациональность своего поступка.

"Единственное, что я получила с проекта, если говорить в материальном плане, это свадьба на один миллион и квартира в Москве (но это уже конкурс "Человек года") - тоже все не просто так", - отметила она.

Напомним, что Алиана Устиненко родила дочь в апреле 2023 года от музыканта Макса Меченкова. При этом девушка также воспитывает сына от бывшего мужа Александра Гобозова. Они познакомились на телепроекте "Дом-2" в 2013-м. В том же году поженились. В 2014-м пара развелась.