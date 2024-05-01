Экс-солист «На-На» рассказал, как Алибасов «обдурил» его на деньги

Бывший солист коллектива "На-На" Валерий Юрин признался, что несмотря на высокий заработок музыкантов, им не доставалось много денег даже на концертах в лучшие годы. Его слова передает kp.ru.

© Валерий Юрин/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

"Поэтому в каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время "пел", что моя доля хранится у него в сейфе", - поделился музыкант.

По словам Юрина, он жил на суточные, которые ему выплачивал Бари Алибасов и надеялся, что оставшаяся сумма лежит в сохранности у продюсера. Певец пояснил, что "конвейер обдуриловки" у продюсера был четко отлажен.

"Потом приезжаю к нему домой, говорю: "И где мои деньги?" А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: "А вот они!" - вспомнил Юрин.

Музыкант подытожил, что по его подсчетам Алибасов задолжал ему порядка 5 млн рублей. Эту сумму Юрин высчитал за шесть лет концертной деятельности в коллективе "На-На".

150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»

Ранее экс-участник "На-Ны" Соколов заявил, что Алибасов был строг к коллективу. Музыкант заявил, что данные Алибасовым уроки пригодились ему в жизни неоднократно. Певец пояснил, что продюсер "умел выбить" из артистов ощущение собственной звездности, напоминая всегда о важности зрителя