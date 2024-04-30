Майданов вышел на связь после экстренной госпитализации

Певец и композитор Денис Майданов поблагодарил за беспокойство и сообщил, что все запланированные концерты в стране с его участием - состоятся, несмотря аллергию. Об этом артист написал в своем телеграм-канале.

"Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием - состоятся! Уже завтра 1 мая в Кремле состоится финал грандиозного Международного фестиваля-конкурса "Дорога на Ялту", где я снова в жюри (если позволят врачи)", - написал он.

Майданов рассказал, что недавно у него диагностировали правостороннюю пневмонию, от госпитализации он отказался, но принял, выписанные врачом антибиотики, после которых началась сильная аллергическая реакция. Врачи скорой помощи сделали ему укол и в настоящее время он находится под наблюдением, приступ миновал.

Певца Майданова экстренно госпитализировали

Ранее сообщалось, что Майданову стало плохо в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, после принятия лекарств от пневмонии у него возникла аллергическая реакция и решался вопрос о госпитализации.