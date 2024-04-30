На Шэрон Стоун подали в суд из-за давней аварии

На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд и потребовали с нее компенсацию в 35 тысяч долларов, сообщает издание People. Уточняется, что причиной стало ДТП в прошлом году.

По данным издания, истцом является Аманда Годепски. Женщина обвиняет актрису в том, что та спровоцировала аварию на южном съезде автострады 101 в Лос-Анджелесе.

Годепски уверяет, что ДТП случилось в 2023 году. По словам истца, Шэрон Стоун сильно превысила скорость, в результате чего врезалась в автомобиль. Девушка пожаловалась, что после этого она понесла имущественный ущерб и даже утратила трудоспособность. Кроме того, в иске фигурировали обвинения в нанесении «общего ущерба» и «утраты заработной платы».

Ранее Шэрон Стоун рассказывала, что во время съемок в триллере «Щепка» продюсер Роберт Эванс просил ее вступить в связь с коллегой по цеху Уильямом Болдуином. По ее словам, продюсер, который ранее сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае ее согласия между ними возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться на съемках.