Губин назвал себя «поврежденным человеком»

Андрею Губину исполнилось 50 лет. Кумир нулевых живет в Подмосковье практически затворником. Так что в канун юбилея не будет ни концертов, ни светских тусовок.

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Время от времени в СМИ и социальных сетях появляется информация о том, что певец вот-вот вернется на сцену, что должен выйти его новый альбом, но до сих пор этого не случилось, пишут 7days.

Андрей страдает от серьезной болезни, и улучшение не наступает.

«Я поврежденный человек, понимаете?! И я этого не стесняюсь. Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный. Но знаю, что интеллект у меня в порядке, глаза выражают меня, но это только глаза. Сейчас у меня только они и работают... Живу я один, мало с кем общаюсь. Из-за этого ходят слухи, что я живу затворником. Но это не так. Мой номер телефона вот уже много лет тот же самый. Кто хочет, может до меня дозвониться, даже приехать, если такую цель поставит», - констатирует Губин.

Андрей Губин ни разу не был официально женат, детей у него тоже нет. Максим Кваснюк выдавал себя за внебрачного сына артиста, но тест ДНК это опроверг.