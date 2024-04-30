Группа «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» значительно подняла расценки. Организаторам придется перечислить за ее выступление порядка 3 млн рублей, в то время как ранее исполнители требовали максимум 2,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент в «Крокусе» не повлиял на концертную деятельность группы: за последние недели «Пикник» выступил как минимум в восьми городах.

Журналисты отметили, что бытовой райдер музыкантов не изменился. В нем указано проживание в пятизвёздочных отелях, бутылка водки от лучшего производителя, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримёрке и профессиональная служба безопасности.

В документе уточняется, что главная задача охраны во время концерта — обеспечение безопасности зрителей и исполнителей.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных автоматическим оружием людей ворвалась в здание, открыла стрельбу по посетителям, подожгла концертный зал.

Затем преступники покинули место происшествия и попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области. В настоящее время ведется следствие по делу о теракте. В общей сложности, по нему арестованы 12 фигурантов — непосредственные исполнители и их пособники.