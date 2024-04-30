FKA twigs создала свой дипфейк для общения с фанатами

Певица FKA twigs разработала виртуальную версию себя при помощи искусственного интеллекта, чтобы взаимодействовать с поклонниками. Дипфейк копирует личность артистки, использует ее интонацию и умеет говорить на нескольких языках.

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О технологии FKA twigs рассказала на слушании Юридического подкомитета Сената США по интеллектуальной собственности, сообщает Rolling Stone. По словам исполнительницы, она будет применять технологию для общения в соцсетях, чтобы самой сконцентрироваться на создании музыки. Дипфейк протестируют в этом году.

«Подобные технологии служат очень ценными инструментами как в художественном, так и в коммерческом плане, если находятся под контролем артиста», — отметила певица.

FKA twigs выступит на слушании относительно билля о фейках (No Fakes Act), который направлен на защиту артистов от нелицензированного использования их имени и изображений. По мнению звезды, нужно регулировать вопросы, связанные с искусственным интеллектом, на законодательном уровне.

Ранее более 200 западных музыкантов подписали петицию против нейросетей.