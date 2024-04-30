Кудрявцева показала стройную фигуру в корсете

Лера Кудрявцева выглядит намного моложе паспортного возраста. Яркие образы красавицы-блондинки поклонники нередко обсуждают в социальных сетях. На этот раз телеведущая в микроблоге показала себя в гримерке. Лера подчеркнула стройную фигуру, надев ажурный корсет поверх рубашки. При этом она смешно сложила губы, изобразив «блинчик»

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Телеведущая не скрывает, что пользуется фотошопом – как и каждой женщине, ей хочется выглядеть молодо и свежо, пишет teleprogramma.pro.

«На телевидении выставлен хороший свет, он все решает. Если снимок сделан без него, на телефон дома или на улице, то можно так сфотографироваться, что без слез не взглянешь», - объясняет она.

В январе 2024 года Кудрявцева шокировала поклонников, заявив, что после 10 лет брака решила уйти от мужа. Причиной расставания стала зависимость: оказывается, у Макарова серьезные проблемы с алкоголем.

Позже Лера разъяснила ситуацию, сказав, что разводиться пока не собирается. Ведущая считает, что проблемы нужно решать, а не убегать от них. Свой уход от мужа она назвала сильной мотивацией, которая поможет ему бороться с зависимостью. Сейчас Лера дала Макарову второй шанс.

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