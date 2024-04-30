Анастасия Ивлеева ликвидировала все посты в двух своих аккаунтах в социальной сети. В общей сумме блогер лишилась более 25 миллионов подписчиков. Пользователи Сети предполагают, что это связано с тем, что накануне Анастасию суд оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Дело было возбуждено из-за поста с призывами к миру, опубликованного Ивлеевой 1 марта 2022 года, сообщает gazeta.ru.

Сейчас Анастасия продолжает вести блог в Телеграм-канале: сегодня в нем появился пост, посвященный 40-му дню со дня трагедии в «Крокус Сити-Холл».

На суде адвокаты Ивлеевой утверждали, что срок давности по данной статье истек, а закон, по которому ведется преследование, приняли после публикации постов. Это, как и то, что Настя не признала вину, не помогло избежать штрафа.

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