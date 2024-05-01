Орбакайте заявила, что Пугачева решилась родить еще детей

Для кого-то появление на свет Лизы и Гарри (дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина*) стало большой радостью, а кто-то нашел в этом негативный посыл. Артистку раскритиковали за становление матерью в преклонном возрасте, обвинили в неискреннем браке с молодым мужем, а также пытались заставить Примадонну испытать чувство вины за то, что она не уделяла столько времени Кристине в ее детстве.

Важно было понять, что ощущала сама Орбакайте, ведь она действительно обижалась за некоторые моменты своего детства. Но в тот момент, когда мать решилась на попытку создания семьи с Галкиным, Кристина проявила себя как взрослый осознанный человек и не стала стоять на пути у Примадонны.

«Я очень рада. Поздравляю маму и Максима с этим счастливым событием! И мне очень приятно, что семья последовала моему примеру», — заявила она, узнав о рождении малышей.

С того дня жизнь всей семьи изменилась кардинально. А публика начала все меньше и меньше говорить о том, что Галкин — не лучшая партия для Пугачевой. *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации