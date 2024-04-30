Чекалина (Лерчек) стала «Женщиной года»

Лерчек (Валерия Чекалина) стала лауреатом премии журнала FB «Люди года» в номинации «Женщина года». Вручение премии состоялось накануне в Москве, и видеоролик, запечатлевший это событие, блогер разместила на своей страничке в социальной сети. Там же она выложила запись своего ареста.

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Лерчек обратилась к подписчикам:

«Падать больно, но главное - вставать и идти дальше! Поздравьте меня с премией. Этого бы не случилось, если бы не вы! Спасибо за вашу поддержку в самые сложные периоды моей жизни», - написала она.

Следует отметить, что мнения фолловеров разделились. Одни радуются за Лерчек и надеются, что черная полоса в ее жизни завершена. Другие же искренне недоумевают, почему девушка, у которой нашли многомиллионные перед государством, получила главную награду журнала FB, пишет издание topnews.

Последний год был довольно тяжелым для Валерии Чекалиной. В 2023 Лерчек и ее мужу Артему обвинили в уклонении от уплаты налогов и возбудили уголовное дело. А в этом году брак супругов не выдержал все эти испытания, и они подали на развод.