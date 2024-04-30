Певца Майданова экстренно госпитализировали

Врачи экстренно госпитализировали певца Дениса Майданова с репетиции, проходившей в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Медики диагностировали у него отёк Квинке. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

Администратор Майданова уточнил, что музыканту стало плохо во время репетиции ближайших выступлений, в том числе на 9 мая. По его словам, ещё неделю назад Денис чувствовал себя хорошо и готовился к выступлениям.

«Денис на ногах переносит пневмонию. Он ехал в театр Армии на конкурс «Я горжусь», председателем которого он является. Врач ранее выписал лекарство для лечение пневмонии и лекарство дало, видимо, какую-то аллергическую реакцию», — пояснил директор артиста Захар Майданов.

Вместе с тем, супруга Майданова Наталья заявила журналистам, что в настоящее время находится на съемочной площадке. О госпитализации мужа она узнала от журналистов: ни певец, ни директор не связывались с ней.

Журналисты отметили, что ангионевротический отёк (отёк Квинке) — это реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу.

Отёк проявляется на кожных покровах, в подкожной клетчатке и на слизистых оболочках внутренних органов пациента. Отёк Квинке представляет опасность в первую очередь распространением на гортань — из-за сдавливания трахеи и нарушения дыхания.

Напомним, что Денис Майданов начал свою карьеру в 2001 году в качестве поэта и композитора-песенника для российских исполнителей. В 2017-м исполнитель удостоился звания заслуженного артиста России.

Певец является лауреатом премии ФСБ России, министерства обороны РФ в области культуры и искусства, а также премии Росгвардии в области культуры и искусства.