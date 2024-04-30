Цой рассказала об устройстве профессионального огорода

Анита Цой в последние годы увлеклась огородничеством и садоводством, а также занялась изготовлением и сбытом домашней консервации. В ее загородной резиденции устроены профессиональные сад и огород. Подробностями она поделилась с журналистами «Московского Комсомольца».

«Настоящие огородники прекрасно знают, что сезон наступает задолго до появления теплых дней. Я пошла проверять свои теплицы еще в феврале. Всего их у меня 14, там устроена целая система: автополив, подогрев и так далее. Вообще я мечтаю поставить круглогодичную теплицу, надеюсь, в ближайшее время получится. В этом году я уже подготовила рассаду огурцов, помидоров и пекинской капусты. Еще баклажаны и кабачки - куда без них», - рассказала певица.

Анита выращивает не только овощи, но и фрукты и ягоды. У нее много плодовых деревьев, а также растут малина, клубника смородина и многое другое.

Безусловно, за столь масштабной плантацией и следить нужно по науке.

«Приезжает агроном, который ухаживает за фруктовыми деревьями - подрезает, подкармливает, даже при необходимости распутывает корневую систему. Для этого у него есть специальный аппарат, которых в Подмосковье всего несколько штук. А в целом мне помогают на огороде пять человек», - объяснила Цой.

Исполнительница призналась, что за 2023 год уже продала порядка 37 тысяч баночек собственного изготовления. Теперь она хочет открыть консервный завод с профессиональным оборудованием.

Тестовое производство планируется организовать уже в июне текущего года. Через месяц завод с закрутками можно будет вводить в официальную эксплуатацию. С его открытием количество банок вырастет в двадцать раз.