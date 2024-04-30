«Новая я»: Бузова изменила имидж
Недавно в СМИ и социальных сетях пошла новость о том, что Ольга Бузова попала в больницу. Тогда пиар-менеджер звезды Антон Богославский успокоил публику, сообщив что у певицы плановая операция.
А накануне уже сама поющая телеведущая выложила в телеграм-канале фотографию, где она предстает с новой прической.
Как информирует gazeta.ru, Бузова подстриглась и сделала окрашивание шатуш
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«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», — подписала снимок Ольга.
Ранее Ольга Бузова дала понять, что все еще проходит некоторые процедуры, но заверила, что волноваться не о чем.
"Мои хорошие, со мной все в порядке. Просто последний чекап организма выявил определенные моменты. Поэтому мое нахождение в больнице было плановым", - сообщила она.
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