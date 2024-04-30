Mia Boyka кардинально сменила имидж

Мария Бойко, известная публике под сценическим псевдонимом Mia Boyka, приняла участие в открытии II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе. Мария вышла на сцену в привычном глазам поклонников образе, с акцентом на длинных ярко-синих волосах.

«Столько лет мой бывший продюсер говорил мне, что если у тебя не будет синих волос, то тебя люди не полюбят. Они перестанут тебя любить, тебя забудут. Столько лет он говорил, что я вынуждена стать заложницей образа, если я хочу на большой сцене петь свои песни. Я ему сказала, что не согласна с этим», – заявила Mia Boyka со сцены.

Затем певица сорвала с головы синий парик.

Исполнительница призналась, что начала сотрудничать с рэпером T-Killah несколько лет назад, когда она была совсем молодой. Но со временем их интересы разошлись и Mia приняла решение уйти из лейбла. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

По ее словам, бывший продюсер потребовал от девушки полмиллиарда рублей за передачу авторских прав на ее песни.

Ранее Mia Boyka опубликовала в соцсетях ответ своего отца на слова продюсера Виктора Дробыша, который назвал девушку «люстрой из Икеи». Инцидент произошел на съемках шоу «Битва поколений». Отец девушки заявил, что Дробыш сам петь не умеет, его в ответ можно назвать плафоном из «Оби».