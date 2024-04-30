Успенская и Шуфутинский раскритиковали песню Пугачевой

Молодая исполнительница Mia Boyka перепела в шоу «Три аккорда» одну из композиций Аллы Пугачевой. Речь идет о песне «Балалайка», которую спела Примадонна почти 40 лет назад.

Mia нарядилась в школьную форму советских времен, прицепила косички и взяла в руки розовую балалайку.

Однако жюри не оценило возрождение шлягера прошлого века, отмечают 7days.

«Песня эта, конечно, дурная. Честно, для меня она никакая. В твоем исполнении она зазвучала хорошо», — сказала Любовь Успенская.

Михаил Шуфутинский поддержал Любовь Залмановну.

«Песня действительно такая... Тупая – это не то слово»,— заявил Михаил.

Напомним, что слова к популярной ранее песне исполненной молодой Аллой Борисовной написал известный поэта Михаил Танич, а музыку – композитор Игорь Николаев.

У Шуфутинского и Успенской разошлись мнения относительно выступления Виктора Салтыкова. Исполнительницу номер конкурсанта не очень впечатлил. Ей не понравилась «крикливость».

Шуфутинский же не упустил случая подколоть коллегу на тему надрыва в творчестве. Певец заявил, что та черта, которую критикует Успенская, это и есть шансон.