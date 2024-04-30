Киркоров сделал себе подарок ко дню рождения

Филиппу Бедросовичу 30 апреля исполнилось 57 лет. По такому случаю поп-король отечественной эстрады презентовал новую песню — «Дальше буду жить». Отрывок из композиции можно увидеть в микроблоге певца.

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Автором стихов и музыки является уехавшая из России певица Манижа.

Киркоров в новом треке рассуждает от ценности времени. Человек приходит в этот мир и уходит из него, и нужно успеть принять себя и свою судьбу.Об этом пишет СтарХит.

«Я приму удар. И приду туда, где моя судьба. Но дальше буду жить», — говорится в припеве песни.

В этом году поп-король решил отказаться от пышного праздника.

«У меня как раз в этом году годовщина: 30 лет не стало мамы, 40 дней трагедии в „Крокусе“. Это попадает именно на 30 апреля. Поэтому повода особо для веселья нет», — рассказал он в эфире шоу „Ты не поверишь!“ канала НТВ.

Максимум, что разрешил себе позволить Филипп Киркоров, — это скромный ужин у него в загородном доме, куда будут приглашены только родные и самые близкие друзья.