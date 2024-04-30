Барабанщик «Коррозии металла» уходит из группы после облавы в клубе

Барабанщик рок-коллектива «Коррозия металла» Марк Бейгун покинул группу после того, как его ударили тяжелым предметом по голове во время облавы на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор Мария Рунова Telegram-каналу Shot.

«Он в состоянии шока. У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его покалечат», — призналась женщина.

Она не подтвердила, что Бейгун оказался в коме. Она поделилась с каналом фотографией заявления в полицию, которое директор написала после концерта. В нем женщина просит провести проверку в отношении сотрудника подразделения СОБР после нанесенным им телесных повреждений.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидера коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей после рейда силовиков. Позднее суд оштрафовал Сергея Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты. Свою вину они не признали.

Позднее Троицкий заявил, что группа приостанавливает свою деятельность. По его словам, после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. руб., залог до суда составил 1,5 млн руб., также группа потеряла запасные гитары и аппаратуру.