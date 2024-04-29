«Отжал картофельный заводик»: Рудковская пожаловалась на друга-мошенника

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская пожаловалась на друга своего супруга, который втерся в доверие членам звездной семьи. Об этом знаменитость сообщила в своем микроблоге.

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По словам Рудковской, еще 10 лет назад человек вошел в круг ее близких и сблизился даже с самыми маленькими членами семьи.

— Незаконным путем на полном доверии «отжал» мой уютный картофельный заводик в Кассимове. Сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись, — написала в своем Telegram-канале продюсер.

Сейчас, по словам телеведущей, экс-другу грозит грозит уголовное дело. Как пояснила Рудковская, на протяжении многих лет мужчина обещает возместить ущерб, но ничего не далает.

В начале марта компанию телеведущей и продюсера Яны Рудковской оштрафовали на 50 тысяч рублей за использование чужой фотографии в журнале.

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Исполнительница призналась, что за 2023 год уже продала порядка 37 тысяч баночек.