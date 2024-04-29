Барабанщик «Коррозии металла» покинул группу из-за страха за свою жизнь
Накануне проходила информация, что Марк Бейгун находится в коме
Как уже сообщалось, накануне музыканты группы «Коррозии металла» были задержаны во время выступления в ночном клубе Нижнего Новгорода. По информации директора коллектива, задержание было произведено довольно грубо.
Прошла даже информация, что барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун находится после инцидента в коме.
Лидер "Коррозии металла" заявил о приостановке деятельности группы
Эту новость директор группы Мария Рунова опровергла, однако сообщила, что состояние здоровья у музыканта оставляет желать лучшего, поэтому он принял решение покинуть группу «Коррозия металла».
«Марк выбывает из коллектива, потому что его ударили по голове тяжелым предметом. Он в состоянии шока, — рассказал Рунова telegram-канал SHOT. — У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат».