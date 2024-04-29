Барабанщик «Коррозии металла» покинул группу из-за страха за свою жизнь

Накануне проходила информация, что Марк Бейгун находится в коме

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Как уже сообщалось, накануне музыканты группы «Коррозии металла» были задержаны во время выступления в ночном клубе Нижнего Новгорода. По информации директора коллектива, задержание было произведено довольно грубо.

Прошла даже информация, что барабанщик «Коррозии металла» Марк Бейгун находится после инцидента в коме.

Лидер "Коррозии металла" заявил о приостановке деятельности группы

Эту новость директор группы Мария Рунова опровергла, однако сообщила, что состояние здоровья у музыканта оставляет желать лучшего, поэтому он принял решение покинуть группу «Коррозия металла».