В «Дом милосердия» Доктора Лизы приехала Лолита

Лолита Милявская приехала в гости к проживающим в Доме милосердия и борющимся с тяжелыми болезнями детям. Певица спела для ребят, оставила всем подарки, а желающим – еще и автографы.

Лолита подарила детям и их родителям поход на Мосфильм на съемки шоу НТВ «Супер Стар ВИА» где их ждут экскурсия по закулисью, знакомство с жюри шоу и участие в съемках в качестве зрителей.

Милявская со своей командой также организует детям выезд в парк аттракционов в ближайшем будущем, пишет Телеграм-канал zvezdach.

Восемь музыкальных ансамблей, чей пик популярности пришелся на 70-е - 90 годы, будут сражаться за возрождение былой славы в новом шоу "ВИА Суперстар!" на телеканале НТВ. И заново споют свои главные хиты, а в финале и новые песни. Уже начались репетиции.