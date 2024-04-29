«Я против этого»: Боярский о возмутившем его поступке внучки

Михаил Боярский был гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Актер, в частности, признался, что был возмущен, когда узнал, что его 25-летняя внучка сделала себе татуировки.

«Упаси Бог! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно. Я против этого всячески. Если будет делать, то ей жить дальше. Пускай малюет на себе, что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я-то не буду», - заявил он.

Екатерина Боярская — внучка актера Михаила Боярского и дочь депутата Госдумы Сергея Боярского, пишет gazeta.ru.

В прошлом году, начав новую главу в своей музыкальной карьере, молодая артистка решила радикально изменить свой имидж. На ее странице в социальных сетях стали появляться готические и откровенные фотосессии. Тогда она представила свой первый EP-альбом, включающий четыре песни: «Кобейн», «Бывшая подруга», «Забери меня из дома» и «Биполярка».

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Ранее Михаил Боярский пожаловался, что уже 70 лет не может бросить курить. Боярский признался, что даже во время госпитализации не смог отказаться от сигарет.