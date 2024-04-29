Шаляпин намекнул на очередную свадьбу

Прохор Шаляпин сообщил в микроблоге, что сделал предложение своей новой подруге. Правда, имя женщины 40-летний российский певец пока не озвучил.

Прохор на своей страничке в социальной сети опубликовал фотографию своей руки и женской руки с кольцом на безымянном пальце. Певец написал, что возлюбленная ответила согласием, информирует teleprogramma.pro.

«Она сказала: «Да!» - подписал кадр Шаляпин.

Правда, через некоторое время Прохор пост удалил.

Певец Прохор Шаляпин уже составил необходимые для своих наследников документы. Об этом он рассказал на премьере фильма, сообщает портал «Страсти».

Артист отметил, что завещание ему нужно на всякий случай. Кроме того, он не хочет допустить, чтобы хоть часть его имущества могла достаться двоюродному брату по материнской линии. По словам Прохора, его мама в плохих отношениях со своим братом и его родными.

Кроме того, певец сообщил, что откладывает деньги на черный день и на похороны. Он уверен, что так должен поступать каждый здравомыслящий человек.