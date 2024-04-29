Стало известно о миллионном долге Кологривого

Актер Никита Кологривый задолжал перед ФНС около 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечает издание, в случае неуплаты налога Кологривому могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога и наложить арест на банковский счет. Также у актера могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" и Емелю в фильме "По щучьему велению". Он стал известен после серии скандалов с ним.

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В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его "лжеартистом", обесценил работу актеров "Слова пацана" и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.