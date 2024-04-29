На возлюбленного Клавы Коки ополчились хейтеры

Клава Кока переживает за своего молодого человека. На актера и блогера Александра Поверина обрушился шквал негатива. Хейтеры продолжают обвинять его в том, что его появление на шоу «Сердце Клавы», а затем роман с певицей – всего лишь пиар-ход, чтобы завоевать побольше очков у публики.

Клава Кока рассказала в YouTube-шоу MUZLOFT о том, что удивлена такому количеству зла в социальных сетях.

«Не завидую своему молодому человеку, потому что он не так давно во всей этой медиаистории. Если почитать комментарии под нашими совместными публикациями, его очень негативно часто воспринимают. И большинство залайканных комментариев — негативные», - сообщила звезда.

Сначала она пыталась что-то доказать недоброжелателям. Но в итоге старается просто не обращать внимания, сообщает издание super.ru.

«Тут ничего никому не докажешь. Вот люди пишут, что у нас не по-настоящему, что у нас контракт. "Он у тебя альфонс! Он у тебя не той ориентации!" — ну что здесь сказать? Ты читаешь эти комментарии и думаешь: "Ладно…"».

Недавно Клава Кока завершила большой тур и отправилась в небольшой отпуск. Артистка улетела в Сочи, где живут ее друзья. Она решила провести время с близкими людьми и отдохнуть от социальных сетей.