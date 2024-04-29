Бьянка заявила, что лейблы скрывают доходы от музыкантов

R&B-исполнительница Бьянка, она же Татьяна Липницкая, стала гостьей шоу МУЗ-ТВ «Сплетни Шейкер» (2024). В интервью Неприятному Пилягину артистка подтвердила, что сталкивалась с обманом со стороны лейблов.

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Многие лейблы скрывают от тебя доходы со многих площадок, либо просто их не присылают. А сумма получается очень крупная. Бьянка певица

Бьянка заметила, что такой ошибки можно избежать, если проверять все отчеты о прибыли. Самой певице это, впрочем, не удается, потому что она, по собственному признанию, не разбирается в цифрах.

История с сокрытием доходов произошла с Бьянкой на двух лейблах. После того, как она ушла из обоих компаний, денег стало приходить ровно в два раза больше. Подав в суд, певица смогла выиграть «почти пять миллионов».