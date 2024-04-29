Анциферова: «Я живу только на пенсию»

В свое Татьяна Анциферова регулярно записывала новые песни, выпускала пластинки и гастролировала по всей стране. Ее голос звучал на закрытии Олимпиады в Москве.

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Но активная творческая жизнь давно завершилась, и сейчас Татьяна Владимировна ведет скромную почти затворническую жизнь, поскольку на одну пенсию мало что может себе позволить. С ней побеседовали журналисты «Московского Комсомольца».

«Моя нынешняя жизнь не так интересна, как ранее. За коллегами тоже не слежу: у меня дома нет телевизора. Наверное, уже последние лет десять живу без него. Теперь наблюдаю за всем происходящим в Интернете. Я часто достаточно туда захожу. Периодически слушаю радио. Но то, что там транслируют, меня тоже не сильно вдохновляет», - сказала она.

Можно было бы подрабатывать на корпоративах и вечеринках, но у певицы к себе очень высокие требования.

«У меня 24 тысячи 800 рублей в месяц. Я живу только на эти деньги. Можно было бы зарабатывать на корпоративах и концертах. Я отказываюсь, потому что каждый артист должен знать, когда ему можно показывать свои достижения, а когда их лучше не показывать. С годами ты лучше не становишься. Некоторые коллеги себя показывают, доказывая всем: «Я еще живой, я еще могу». На самом деле это все выглядит смешно и даже грустно», - считает Анциферова.

Татьяна Анциферова стала известной большинству советских зрителей после того, как на телеэкраны, в ночь Нового 1979 года вышел фильм-мюзикл «31 июня». Песни, прозвучавшие в киноленте — «Ищу тебя», «Мир без любимого», «Он пришел» и «Звездный мост» стали популярными.